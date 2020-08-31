Путин 1 сентября по видеосвязи примет участие во Всероссийском открытом уроке

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции примет участие во всероссийском открытом уроке, который пройдет 1 сентября. Об этом журналистам сообщил в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Безусловно. Президент примет участие во Всероссийском открытом уроке в режиме видеоконференции", - сказал представитель Кремля.

Песков уточнил, что "это будет большое мероприятие". Начало запланировано на 12:00 по московскому времени.

Всероссийские открытые уроки - это онлайн-занятия по профессиональной навигации при поддержке Министерства просвещения РФ, которые знакомят учеников 8-11-х классов с передовыми индустриями и перспективными профессиями, достижениями отечественной науки и экономики. Трансляции урока ведутся на портале "Проектория" и в группах проекта в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Записи открытых уроков уже набрали более 100 млн просмотров.

Первый всероссийский открытый урок был посвящен правильному питанию и работе в агропромышленном комплексе. Он прошел на базе НИТУ "МИСиС" 8 февраля 2018 года, его аудиторией стали около 1 млн учащихся из более чем 18 тыс. школ России.

С 11 по 14 декабря 2018 года в Ярославле прошел Всероссийский форум профессиональной навигации "Проектория". 13 декабря открытый урок на форуме провел президент РФ Владимир Путин.