Каким будет рацион бесплатных обедов для школьников

ТАСС, 31 августа. Российские школы включили в меню бесплатного горячего питания для младшеклассников больше фруктов, овощей, продукты местных производителей и даже национальные блюда. Родители смогут следить за питанием школьников в режиме онлайн, рассказали ТАСС в региональных минобрах.

В марте Владимир Путин подписал закон, который с 1 сентября 2020 года обеспечивает бесплатным горячим питанием детей в начальной школе. Финансирование производится за счет средств федерального, региональных, местных бюджетов и иных источников. Выделенная регионам федеральная субсидия на организацию горячих обедов для школьников составила почти 22 млрд рублей.

По мнению опрошенных ТАСС экспертов, эта мера в условиях пандемии станет хорошим подспорьем для семей с невысоким уровнем дохода.

Цена вопроса

Каждый регион уже установил среднюю стоимость, из расчета которой бюджет будет выделять средства на организацию питания. Если дети учатся в первую смену, им будет положен бесплатный завтрак, если во вторую - обед. Цены варьируются в среднем от 40 до 75 рублей в день на ребенка зависимости от территории. Так, в Адыгее средняя стоимость рациона составит 43 рубля, в Кузбассе - 58 рублей, в Удмуртии - до 75 рублей.

"Цена одного приема горячего питания составляет 57,27 рублей. Разработано меню, которое станет более разнообразным. Увеличится его калорийность, улучшится белково-витаминный состав. При составлении меню учитывался опыт организации школьного питания, а также предпочтения детей и родителей. Продукты местного производителя в приоритете", - рассказала ТАСС министр образования и молодежной политики Рязанской области Ольга Щетинкина.

В Карелии, где средний обед будет стоить чуть более 70 рублей, министр образования региона Роман Голубев подчеркнул, что экономическая составляющая в маленьких сельских и больших городских школах будет отличаться: для малокомплектной школы в глубинке, где еду готовят штатные повара, наценки за услуги нет, но сами продукты могут оказаться дороже. Обратная ситуация складывается, когда речь идет о крупном комбинате питания, обеспечивающем едой, к примеру, до 10 тыс. детей. Эти особенности придется учитывать регионам, формируя бюджеты.

При этом власти большинства субъектов отмечают, что средние цены на школьное питание в сравнении с прошлым годом, когда за него платили родители, выросли. Например, в Нижегородской области в этом году они составят 60-75 рублей, а в прошлом - порядка 50 рублей. Это связано в первую очередь с повышением цен на продукты питания. Но также свою роль сыграло стремление регионов максимально разнообразить рацион учеников младших классов.

В самом северном Таймырском муниципальном районе Красноярского края отдельные категории школьников будут питаться бесплатно дважды. "Те дети, чьи семьи попадают в категорию малообеспеченных, а таких большинство в наших отдаленных поселках, имеют право на получение двухразового горячего питания. В этом случае родителям необходимо предоставить стандартный пакет документов, подтверждающих социальный статус", - пояснил глава района Евгений Вершинин.

Национальные блюда

Школьное меню в большинстве российских регионов схожее и максимально приближено к домашней пище. Например, в Санкт-Петербурге в меню завтраков и обедов вошли такие блюда и продукты, как пшенная молочная каша, какао, бананы и мандарины, салат из свеклы, рассольник, шницель из говядины, картофельное пюре и кисель из кураги. Однако будут и новшества. Так, в школах наукограда Мичуринска в Тамбовской области, который славится своими фруктовыми садами, в этом году будет запущен проект "Добрый завтрак". "Он предполагает присутствие на столах детей во время обеда так называемых чипсов из свежих фруктов и овощей - яблок, моркови, огурцов, сельдерея, свежей зелени. Каждый из детей сможет взять то, что ему больше нравится", - рассказал ТАСС управляющий школьными столовыми региона Евгений Макаров.

В Кировской области в меню планируют учесть потребности детей, которым нельзя есть некоторые продукты из-за особенностей здоровья. "Для детей с особенностями питания - диабетиков, аллергиков, тех, кому нельзя лактозу, глютен и так далее - необходимо составить вариативное меню, чтобы у родителей был выбор, чем будет питаться ребенок. Необходимо, чтобы с помощью медиков руководители школ всех этих детей выявили, а в меню должны быть внесены корректировки, - пояснил ТАСС уполномоченный по правам ребенка в регионе Владимир Шабардин. - Мы обсуждаем этот вопрос с Минздравом, правительством области, положительный отклик есть. Тем более, по словам специалистов, диетическая еда бывает даже дешевле. Все это решаемо, я как родитель все это уже прошел".

В отдельных регионах позаботились и о религиозной особенности в организации питания. "Мы включили в основное меню наше национальное блюдо дулх-хьалтам, это вареное мясо, галушки из кукурузной муки и специальный соус к ним", - сообщила ТАСС замминистра образования и науки Ингушетии Пятимат Угурчиева. По ее словам, все продукты, используемые для приготовления горячего питания, будут иметь сертификат качества, а мясо обязательно будет соответствовать стандарту халяль.

Натуральное фермерское мясо будут использовать и в Красноярском крае. "Сельским школам у нас разрешена закупка мяса и овощей у фермеров. Моя школа за год съедает в районе 18 бычков, две-три свиньи. Так что котлеты и тефтели у нас не из полуфабрикатов, а из натурального мяса", - сказал ТАСС директор Субботинской средней общеобразовательной школы в Шушенском районе на юге Красноярского края Павел Свинцов.

Не только еда

Параллельно с разработкой меню регионы активно подготовили к новому учебному году и школьные столовые. Так, в Кабардино-Балкарии для школ закуплено дополнительное кухонное оборудование, мебель. В некоторых образовательных учреждениях отремонтировали помещения и обустроили в них столовые. В Кемерове в новой школе, построенной по нацпроекту "Образование", установили первый в регионе многофункциональный производственный центр с робототехникой, который практически полностью автоматизирует процесс приготовления горячей пищи и минимизирует участие человека.

В этом году к работникам школьных пищеблоков появились особые требования по соблюдению санитарных норм. Готовить будут в масках и перчатках, посуду и столовые приборы необходимо обрабатывать с особой тщательностью в горячей воде и с применением дезинфицирующих средств. Дистанция в столовой между столами разных классов будет увеличена. Изменятся правила и для школьников, которые раньше помогали работником столовых в организации обедов.

"Из-за пандемии школьники не будут дежурить в столовых. В основном были дежурные классы, они дежурили по всей школе. В том числе в столовой. Дежурство, как оно раньше было, к сожалению, сейчас будет прекращено", - добавляет директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева.

В Дагестане в отдаленные села школьные обеды планируют доставлять из соседних населенных пунктов, где есть школы с оборудованными пищеблоками. В Табасаранском районе блюда для школьного питания будут готовить в том числе в пищеблоках детских садов.

В Карелии рассматривается возможность позволить малокомплектным школам организовывать учебный день так, чтобы дети могли ходить обедать домой, а родители в свою очередь получали за это денежные компенсации, сообщил на своей странице "Вконтакте" глава республики Артур Парфенчиков.

Родительский контроль

Сегодня в регионах работают горячие линии, где родители могут задать любые вопросы по организации бесплатного горячего питания. Местные власти ориентированы на то, чтобы вопрос о том, как и чем кормят детей в школах, был максимально открытым. Кроме строгого контроля со стороны Роспотребнадзора, появится еще и родительский. Особое внимание этому уделяют, например, в Адыгее, Крыму, Кировской области, где в каждой школе создадут общественно-экспертный совет по организации и качеству питания с включением в его состав родителей и общественников.

"Родители будут входить в комиссии по качеству питания, но они должны соблюдать все те же требования, которые предъявляются к работникам пищеблоков", - отметила директор департамента образования и науки Севастополя Елена Богомолова.

В Омской области представители родительского комитета смогут контролировать и закладку продуктов, и блюда, которые получают школьники.

"Будут проходить дни открытых дверей, чтобы родители могли прийти и попробовать, чем кормят детей. Кроме того, планируем сделать мобильное приложение для всей области, куда можно будет оперативно передавать информацию и замечания по качеству питания", - рассказали ТАСС в министерстве образования и науки Кузбасса.