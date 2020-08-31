Прививочная кампания от гриппа на Кубани стартовала досрочно

КРАСНОДАР, 31 августа. /ТАСС/. Медики Краснодарского края из-за пандемии коронавируса досрочно начинают прививочную кампанию от гриппа. Об этом сообщил ТАСС в понедельник губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"В осенне-зимний период мы планируем привить как минимум 60% жителей, это более 3 млн человек. Из-за пандемии коронавируса вакцинация начнется раньше обычного и будет более масштабной. В этом году она особенно важна, потому что коронавирус никуда не денется, риски для здоровья высокие. Вакцинация защитит от заражения и осложнений жителей края и позволит снизить нагрузку на медиков", - заявил глава региона.

Он уточнил, что на прошлой неделе край уже получил первую партию вакцины - более 350 тыс. доз, которые предназначены для взрослых. Вакцина актуальная, содержит вирусы гриппа, которые прогнозируются в этом сезоне. Препарат распределяется по медучреждениям.

В 2019 году вакцинацию прошли порядка 53% жителей региона.

По данным оперативного штаба региона, за время пандемии коронавирусом на Кубани заразились 11 208 человек, из них 87 - за текущие сутки, 9 270 пациентов выздоровели и выписаны из больниц, 182 человека умерли.