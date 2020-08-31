Власти Ярославля будут доставлять в школы детей из дома, где произошел взрыв

ЯРОСЛАВЛЬ, 31 августа. /ТАСС/. Ярославские власти организуют перевозку из пунктов временного размещения до школ детей, эвакуированных из десятиэтажного дома в Ярославле, где после взрыва обрушились перекрытия одного из подъездов. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

"Родители детей школьного и дошкольного возраста обратились в мэрию города Ярославля с просьбой о помощи в транспортном сообщении. Мы составили график перевозки детей от пункта временного пребывания до администрации Дзержинского района и обратно. Довозить детей будем именно до администрации, так как дом, в котором произошел взрыв, находится очень близко, детям будет удобно добираться до школ, в которых они обучаются", - цитирует пресс-служба заместителя мэра Ярославля по социальной политике Елену Новик.

Сейчас определяется количество рейсов и подбирается удобное расписание автобусов. Для перевозки детей мэрия выделит три автобуса. "В одном из них будут ездить дошкольники в сопровождении родителей, в остальных - учащиеся школ", - уточняет пресс-служба.

В настоящий момент, по данным мэрии, в гостинице "Которосль" находятся 157 человек, в том числе 40 детей. Также в гостинице Azimut находится 21 человек, детей нет.

Взрыв в панельном 10-этажном доме на улице Батова произошел 21 августа около 19:30 мск. Возник пожар на площади 50 кв. метров, обрушились перекрытия с шестого по первый этаж и внешняя стена здания с пятого по третий этаж, повреждены 12 квартир, из них 6 уничтожены полностью. Три человека погибли, четверо пострадали. Поисково-спасательные работы завершены.

Из дома были эвакуированы 210 человек, 14 спасены. Утечка газа рассматривается как основная причина ЧП. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека"). В Ярославле был объявлен режим ЧС.