Теплая погода сохранится в первую неделю сентября в Поволжье

ТАСС, 31 августа. Летняя погода сохранится в регионах Приволжского федерального округа (ПФО) несмотря на наступление календарной осени. В ближайшие дни в Поволжье будет солнечно, а температура воздуха превысит норму в среднем на 2-3 градуса, сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"В ближайшую неделю в регионах ПФО преимущественно сохранится теплая погода, без осадков. Можно сказать, что лето задержится в Поволжье, температура воздуха будет на 2-3 градуса выше средних многолетних значений", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что самые теплые дни ожидаются до середины недели. Со второй половины недели в Нижнем Новгороде, Казани, Уфе, Ульяновске, Саранске, Пензе, Самаре, Оренбурге начнется небольшое похолодание.

"При этом, температура воздуха не опустится днем ниже плюс 20-25 градусов, осадков не ожидается - солнечная погода продержится до конца недели", - отметил Синенков.

Осенняя прохлада будет чувствоваться лишь в ночные часы, когда температура воздуха будет снижаться, в среднем, до плюс 8-11 градусов.

Пожарная опасность

Солнечная и сухая погода будет способствовать высокой пожарной опасности в некоторых регионах ПФО. Так, по данным ГУ МЧС по Кировской области, в Кирово-Чепецком районе и в городе Кирове прогнозируется высокая пожарная опасность - 4 класс. В Мордовии, где температура воздуха днем, по прогнозам синоптиков, может достигать 30 градусов, также ожидается высокая пожарная опасность в лесах в 22 муниципальных районах и городском округе Саранск.

Аналогичная ситуация складывается в Оренбургской области, где прогнозируются 3-5 классы пожарной опасности: четвертый класс на территории сразу 19 муниципальных образований, пятый класс - на территории одного муниципального образования: Новосергиевский район.

В Саратовской области, где на прошлой неделе около двух суток тушили лесной пожар, ГУ МЧС региона объявило оранжевый уровень опасности в связи с чрезвычайной пожарной опасностью в ряде районов.