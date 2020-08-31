Губернатор Кубани предложил главе Минприроды расширить границы заповедника "Утриш"

КРАСНОДАР, 31 августа. /ТАСС/. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился к министру природных ресурсов и экологии РФ Дмитрию Кобылкину с предложением расширить территорию заповедника "Утриш", включив в него краевой заказник "Большой Утриш". Также губернатор предложил запретить пребывание людей в заповеднике, написал Кондратьев в своем Telegram-канале в понедельник.

"Что касается сохранения уникальной для страны территории заповедника "Утриш". Выступил с рядом предложений и попросил поддержки ведомства (Минприроды РФ). Предложил: запретить пребывание в заповеднике людей, палаточные лагеря, коммерческое строительство, расширить границы заповедника и включить в него всю территорию краевого заказника "Большой Утриш" (сейчас в проекте постановления из 590 гектаров включено около 480)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также глава региона предложил провести большую юридическую работу и определить границы заповедника, а также перевести земли лесного фонда в особо охраняемые природные территории и поставить их на кадастровый учет.

В прошлый понедельник, 24 августа, на территории Анапы между населенными пунктами Большой и Малый Утриш загорелась лесная подстилка, позднее огонь перекинулся на территорию заповедника "Утриш". Ликвидировать пожар удалось только вечером в среду. Общая площадь, пройденная огнем, составила около 130 га. Сложность тушения заключалась в труднодоступности местности, сильном ветре и засушливой погоде, поэтому привлекалась авиация.

Государственный природный заповедник "Утриш" учрежден в 2010 году. Сейчас общая площадь заповедника - 10 тыс. га. Заповедник расположен на территориях Новороссийска и Анапы. Он входит в тройку лидеров среди заповедников России по количеству видов растений. Экосистемы представлены сухими восточно-средиземноморскими субтропиками с большим числом эндемиков и реликтов, сохранившимся с третичного периода.