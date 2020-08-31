В Австралии начались испытания на людях вакцины от коронавируса компании Novavax

СИДНЕЙ, 31 августа. /Корр. ТАСС Анна Аркаева/. Клинические испытания вакцины против коронавируса SARS-Cov-19 начались в столице Австралии Канберре. Как сообщили в исследовательском центре Paratus Clinical в понедельник, 80 добровольцев получат препарат, разработанный американской компанией Novavax, и еще столько же - плацебо.

Как отметили в Paratus Clinical, в масштабных клинических испытаниях, которые проходят одновременно в Австралии и США, примут участие 1,5 тыс. добровольцев, по 750 человек в каждой из стран. Первые участники тестирования - сотрудники вузов и студенты из Канберры. "Пилотная группа получивших вакцину - это добровольцы из Канберры, город был выбран, поскольку в регионе (Канберра - единственный населенный пункт в регионе Австралийская столичная территория - прим. ТАСС) уже почти два месяца не было выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. С момента приема препарата ими прошло не так много времени, но пока мы не видим никаких побочных эффектов", - рассказал Мэтт Клэйси из исследовательского центра.

Специалисты отмечают, что, хотя никто из получивших вакцину не жаловался на самочувствие, препарат "рано считать рабочим, а на первом этапе испытаний врачам предстоит убедиться в том, что он безопасен". "Тестируемая вакцина состоит из двух частей, одна из которых - небольшой фрагмент генетического материала вируса. Так что при прививке организм получает не сам вирус, а его след, позволяющий распознать источник опасности и выстроить иммунный ответ. Вторая часть вакцины - препарат, помогающий этот ответ усилить", - пояснил Клэйси.

Специалист отметил, что препарат пока получили 49 добровольцев, а остальные проходят итоговое медицинское обследование перед участием в эксперименте. После первой вакцинации через шесть месяцев их ждет повторная, а после они будут регулярно сдавать анализы, чтобы врачи могли отследить формирование иммунитета к коронавирусу и оценить его устойчивость. Промежуточные результаты исследований ожидаются к концу года.