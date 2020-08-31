Перед голландским судом прошла акция в поддержку объективного расследования дела MH17

СХИПХОЛ /Нидерланды/, 31 августа. /ТАСС/. Акция в поддержку проведения объективного расследования крушения Boeing на Украине в июле 2014 года прошла в понедельник перед судебным комплексом "Схипхол" в Нидерландах. В ее рамках активисты из организации "Глобальные права мирных людей" установили перед входом в здание большой экран, на котором транслировались интервью со свидетелями, чьи показания не были приняты во внимание в процессе расследования.

"Вчера в Гааге мы раздавали газету с новостями и информацией о расследовании катастрофы, а сегодня мы стоим перед зданием суда, где начинается новый блок слушаний по делу MH17, - отметила в беседе с корреспондентом ТАСС организатор акции Елена Плотникова. - Мы хотим привлечь внимание всех участников процесса - судей, прокуратуры, защиты, родственников погибших и, разумеется, голландской и международной прессы - к информации, которую пока невозможно получить через традиционные СМИ. Поэтому мы показываем ролики платформы "Бонанза медиа" с неуслышанными свидетелями - свидетелями, которые игнорируются прокуратурой, не допрашиваются или просто оставляются без внимания".

В частности, уточнила она, речь идет о свидетелях, которые видели военных самолеты в воздухе в день крушения, которые находились недалеко от места падения самолета и видели, что произошло. "Один из свидетелей дал показания еще в июле 2014 года, после чего он был несколько раз абсолютно необоснованно обвинен во лжи, - обратила внимание активистка. - Он готов официально дать показания в суде, его имя и фамилия известны, он не скрывается за анонимным профилем".

Плотникова подчеркнула, что подобные акции будут организовываться и в дальнейшем. "Расследование еще далеко от того, чтобы быть завершенным, - сказала она. - Мы продолжим поиск правды. И продолжим предоставлять общественности информацию, которую невозможно услышать через традиционные СМИ".

В понедельник в судебном комплексе "Схипхол" возобновились слушания по делу MH17. Как ожидается, этот блок будет посвящен обсуждению вопросов компенсации родственникам. Кроме того, суд рассчитывает заслушать защиту относительно требований о дополнительных расследованиях.