ВШЭ опровергла сообщение об исключении Егора Жукова из вуза

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) опроверг исключение блогера Егора Жукова из вуза, объяснив ситуацию расформированием специализации и решением Жукова самостоятельно забрать документы после предложения о смене профиля. Об этом говорится в комментарии на сайте ВШЭ.

В воскресенье Егор Жуков на YouTube-канале "Команда Жукова" сообщил, что он сначала был принят на профиль Школы дизайна ВШЭ "Искусство кино: режиссура и драматургия" в рамках программы "Практики современного искусства", заключил договор и оплатил обучение, а затем в тот же день получил сообщение о расторжении договора из-за закрытия профиля. Такое решение вуза Жуков связал со своей активной политической позицией.

"Публикация Егора Жукова о том, что его "исключили" из Высшей школы экономики не соответствует действительности. После расформирования специализации, на которую на коммерческой основе поступал Жуков, ему, как и другим девяти абитуриентам, прошедшим отбор, было предложено перейти на другие специализации. Жуков отказался от предложения Школы дизайна и предпочел забрать документы. Я лично проводил с ним эту беседу", - приводится на сайте ВШЭ комментарий руководителя Школы дизайна Арсения Мещерякова.

О закрытии профиля "Искусство кино: режиссура и драматургия" Школа дизайна ВШЭ проинформировала 28 августа. В университете пояснили, что это решение "вынужденное" и обусловлено тем, что творческая группа преподавателей, которую планировал привлечь вуз, не сможет присоединиться к команде Школы дизайна "по независящим от университета обстоятельствам".