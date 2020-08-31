МГИМО и ВШЭ организуют онлайн-обучение для иностранцев

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Московский государственный институт международных отношений МИД РФ и Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" организуют обучение в дистанционном формате для иностранных студентов, которые не смогут попасть в Россию в новом учебном году. Об этом в понедельник сообщили ректоры вузов на пресс-конференции в ТАСС.

"Несмотря на пандемию, несмотря на то, что многие студенты первого курса не смогут приехать к началу учебного года и будут заниматься дистанционно, интерес к получению образования в России не утих, наоборот, нарастает", - сообщил ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов отметил, что вуз будет неукоснительно соблюдать требования Роспотребнадзора при организации учебного процесса.

"Ключевая проблема - это, конечно, как не потерять студентов, которые решили учиться в "Вышке" в условиях пандемии и закрытых границ. Мы сделали все необходимое, чтобы обеспечить для них начало учебного года в дистанционном формате", - Кузьминов.

Как следует из имеющегося в распоряжении ТАСС письма главы Роспотребнадзора Анны Поповой руководителям территориальных органов ведомства, иностранным студентам могут разрешить въезжать на территорию РФ для получения образования и продолжения обучения в российских вузах.