В НИУ ВШЭ намерены ограничивать прием на платное обучение в 2020 и 2021 году

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" будет сокращать набор студентов на платное обучение в этом и следующем году. Об этом в понедельник заявил ректор вуза Ярослав Кузьминов на пресс-конференции в ТАСС об итогах приемной кампании в 2020 году.

"По платному приему Высшая школа экономики впервые в этом году поставила перед собой задачу не увеличивать, а ограничивать число платных студентов. <…> В этом году мы планируем принять по сравнению с 4 тыс. платников прошлого года не больше 3,5 тыс. Мы практически выполнили эту задачу - порядка 3,6 тыс. приняли", - сказал он.

По словам Кузьминова, такое решение связано с принятием новой программы развития вуза. Ее, как ожидают в университете, в ближайший месяц должно одобрить правительство. "Мы по ней переходим на новую модель образования - это десятилетний путь, очень тяжелый. Она будет основана на проектах студентов, начиная с младших курсов. Это требует больших затрат времени и внимания в расчете на каждого студента, поэтому мы приняли решение, что в этом году и в следующем году мы будем последовательно сокращать прием на платное обучение", - сказал ректор НИУ ВШЭ.

Приемная кампания в вузах началась 20 июля, абитуриенты могли подать документы в вузы еще до получения результатов ЕГЭ. Поступающим было разрешено подать их четырьмя способами: в электронной форме посредством электронной информационной системы организации, с использованием сервиса "Поступление в вуз онлайн", по почте либо лично, если позволяет эпидемическая обстановка в регионе.