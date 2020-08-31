Перед зданием ТАСС в Москве открылась фотовыставка "Пресса на войне"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Фотовыставка "Пресса на войне" - совместный проект информагентств ТАСС, Associated Press и Press Association - открылась в понедельник в Москве. Экспозиция, приуроченная к 75-летию со дня окончания Второй мировой войны, представлена на площади перед штаб-квартирой ТАСС.

Как сообщили в Департаменте корпоративных коммуникаций ТАСС, в подборке российского агентства можно увидеть, в том числе специального корреспондента Михаила Строкова во время интервью с танкистом после боя. Представлен фотоснимок корреспондента газеты "Красная звезда" Константина Симонова, который читает бойцам и офицерам свои фронтовые стихи.

Британское Press Association представило фотографии о жизни подданных и королевской семьи в Великобритании в годы войны. На одной из них король Георг VI и его супруга стоят у разрушенного бомбой Букингемского дворца, на другом - принцесса Елизавета получает инструкции по техническому обслуживанию автомобиля во время военной службы.

На фотографиях Associated Press запечатлены военные корреспонденты Хэл Бойл и Эрни Пайл из Scripps Howard, которые за свои колонки военного времени получили Пулитцеровские премии. Фотограф агентства Джо Розенталь снят на вершине японской горы Сурибати недалеко от того места, где он сделал знаменитую фотографию поднятия американского флага на удерживаемом японцами острове.

В Департаменте уточнили, что фотографии Associated Press и Press Association демонстрируются в России впервые.

Отношения между ТАСС и Associated Press были установлены в 1923 году. ТАСС также на протяжении долгих лет активно сотрудничает и с Press Association. Журналисты обмениваются фото- и видеоматериалами, новостными статьями. Руководители Press Association и Associated Press регулярно принимают участие в саммитах мировых информационных агентств в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).