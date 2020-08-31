Гидрометцентр прогнозирует, что сентябрь в России будет теплым и не слишком дождливым

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Сентябрь 2020 года прогнозируется теплым почти на всей территории России. Исключением станут юг Западной Сибири и Красноярского края, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в понедельник.

"Температура на всей территории страны ожидается выше нормы на один-два градуса. <...> Теплым сентябрь ожидается повсеместно", - сообщил он на онлайн-конференции в Москве.

По его словам, станет исключением лишь юг Западной Сибири и Красноярского края. "Это те регионы, где температурный фон ожидается около нормы, но тоже на положительном фоне", - отметил метеоролог.

По словам Вильфанда, в большинстве регионов количество осадков в сентябре ожидается около нормы, но в некоторых регионах все-таки прогнозируется дефицит и избыток дождей. Дефицит осадков прогнозируется на юге Урала, юге Западной Сибири, в Краснодарском крае и Забайкалье. "Избыток осадков будет на севере европейской территории России и в северных регионах Якутии", - отметил метеоролог.