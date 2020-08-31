На Юге России первая неделя сентября будет солнечной и жаркой

ЭЛИСТА, 31 августа. /ТАСС/. Солнечная и жаркая погода без существенных осадков установится в первую неделю осени на юге европейской части России, сообщил ТАСС в понедельник ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Первая неделя сентября на Юге России будет солнечной и очень теплой, преимущественно без осадков. Только в среду и четверг циклон с центром над Арменией принесет послеполуденные кратковременные дожди в горах на Северном Кавказе. Они ожидаются в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии - Алании, а также Дагестане и Чеченской республике", - сказал он.

В Южном федеральном округе осадки не прогнозируются. В Краснодаре, где установится устойчиво жаркая погода, с понедельника по четверг столбики термометров будут держаться на отметке 35-37 градусов, в пятницу температура воздуха повысится до 38 градусов. В Сочи ожидается до 29-31 градуса.

В Волгограде до четверга будет до 34 градусов тепла, до конца недели температура немного понизится - до 28-29 градусов. В Севастополе, по прогнозам, до четверга будет 28-30 градусов, в пятницу и субботу температура снизится до 25-27 градусов, но в воскресенье столбики термометров вновь поднимутся до 29-31 градуса. В Ставрополе ожидается малооблачная погода с температурным плюсом до 31-33 градусов.

"Для начала сентября на Юге России такие температуры воздуха не являются рекордными, но близки к ним", - добавил Синенков.