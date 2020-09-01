Путин принимает участие во Всероссийском открытом уроке. Видеотрансляция

ТАСС/Ruptly

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции участвует во Всероссийском открытом уроке.

Всероссийские открытые уроки - это онлайн-занятия по профессиональной навигации при поддержке Министерства просвещения РФ, которые знакомят учеников 8-11-х классов с передовыми индустриями и перспективными профессиями, достижениями отечественной науки и экономики.

Трансляции урока ведутся на портале "Проектория" и в группах проекта в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Записи открытых уроков уже набрали более 100 млн просмотров.