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Пандемия COVID-19

Кабмин проработает вопрос о дополнительной помощи отдельной группе медиков

Президент Владимир Путин сообщил, что речь идет о медиках, работающих на участках, где койки для пациентов с коронавирусом выделены, но не используются

НОВО-ОГАРЕВО, 31 августа. /ТАСС/. Правительство РФ дополнительно прорабатывает вопрос об оказании помощи медикам, работающим на участках, где койки для пациентов с коронавирусом выделены, но не используются. Об этом заявил в понедельник президент России Владимир Путин во время встречи в формате видеоконференции с врио главы Республики Коми Владимиром Уйбой.

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Уйба во время беседы передал главе государства слова благодарности от медицинских работников за уже принятые меры поддержки.

"Там есть, над чем нам еще поработать, мы с правительством уже это обсуждаем и вернемся к этому еще, потому что те койки, которые у нас не используются как основные, они создают проблему в оплате труда медицинских работников", - сказал президент.

Врио главы региона в свою очередь поблагодарил Путина, отметив, что в бюджете республики недостаточно средств для решения данной проблемы.

"Но мы над этим еще поработаем", - заверил президент.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУйба, Владимир ВикторовичРоссияКомиПандемия COVID-19
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