Кабмин проработает вопрос о дополнительной помощи отдельной группе медиков

НОВО-ОГАРЕВО, 31 августа. /ТАСС/. Правительство РФ дополнительно прорабатывает вопрос об оказании помощи медикам, работающим на участках, где койки для пациентов с коронавирусом выделены, но не используются. Об этом заявил в понедельник президент России Владимир Путин во время встречи в формате видеоконференции с врио главы Республики Коми Владимиром Уйбой.

Уйба во время беседы передал главе государства слова благодарности от медицинских работников за уже принятые меры поддержки.

"Там есть, над чем нам еще поработать, мы с правительством уже это обсуждаем и вернемся к этому еще, потому что те койки, которые у нас не используются как основные, они создают проблему в оплате труда медицинских работников", - сказал президент.

Врио главы региона в свою очередь поблагодарил Путина, отметив, что в бюджете республики недостаточно средств для решения данной проблемы.

"Но мы над этим еще поработаем", - заверил президент.