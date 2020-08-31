НОВО-ОГАРЕВО, 31 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассказал, как в составе стройотряда работал на стройке в Коми в поселке Югыд ва. По его оценке, с тех пор в регионе мало что поменялось в части инфраструктуры. Речь об этом зашла в понедельник в ходе видеоконференции с временно исполняющим обязанности главы республики Владимиром Уйбой.

"Наследство у вас непростое, мягко говоря, оно сложное, проблем очень много, - сказал Путин, обращаясь к своему собеседнику. - Я знаю, я работал же в Коми, приезжал, еще в строительных отрядах там бывал неоднократно". Он добавил, что, "к сожалению, мало что меняется с тех пор", и "особенно это касается дорожной сети".

Уйба в свою очередь сообщил, что ему известно о том, что Путин когда-то участвовал в стройке в Коми. "Поселок Югыд ва помнит вас, и здание, которое вы строили, мне показали", - сказал он.

Глава государства заверил, что федеральный центр будет помогать республике. Врио главы региона также продемонстрировал оптимистичный настрой при решении инфраструктурных проблем. "Ничего. Глаза боятся, руки делают", - заключил он.