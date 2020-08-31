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Мишустин поручил Приморью, Сахалину и Камчатке создать межрегиональную туристическую схему

О результатах работы по указанному поручению необходимо будет доложить в правительство РФ 1 декабря текущего года

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение профильным министерствам и властям Приморского, Камчатского краев и Сахалинской области разработать федеральную межрегиональную туристическую схему для создания комплексного туристического плана регионального развития в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), следует из опубликованного перечня поручений.

"Ростуризму, Минвостокразвития, Минэкономразвития совместно с высшими должностными лицами Приморского края, Камчатского края, Сахалинской области обеспечить разработку федеральной туристической межрегиональной схемы территориально-пространственного планирования на территории ключевых федеральных центров туристского притяжения с целью создания комплексного туристского плана регионального развития в Дальневосточном федеральном округе", - говорится в документе.

Отмечается, что о результатах работы по указанному поручению необходимо будет доложить в правительство РФ 1 декабря текущего года.

Кроме того, Мишустин поручил Минкультуры, Минвостокразвития, Минфину РФ вместе с правительством Камчатского края проработать вопрос выделения дополнительного финансирования из федерального бюджета на завершение строительства и обеспечение оборудованием нового здания краевого государственного автономного учреждения "Камчатский театр кукол". "Обеспечить решение данного вопроса до 1 июля 2021 года. О результатах докладывать в правительство Российской Федерации ежеквартально, начиная с 30 марта 2021 года", - сказано в поручении.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияДальний Восток
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