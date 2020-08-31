Власти Петербурга сообщили о готовности многоквартирных домов к зиме

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Жилой фонд Петербурга полностью готов к зимнему периоду - отремонтированы крыши домов и проведены другие технические работы. Из-за угрозы распространения коронавируса в этом году подготовка жилого фонда - 23 661 дом - завершилась к 1 сентября, рассказал на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС председатель Жилищного комитета Санкт-Петербурга Виктор Борщев.

"На сегодняшний день губернатором Санкт-Петербурга поставлена задача - в отличие от предыдущих годов подготовить город к зиме не к 15 сентября, а к 1. Это связано с тем, что в условиях пандемии мы должны заблаговременно быть готовыми к тому, чтобы безаварийно, в ранние сроки предоставить тепло в дома и горячую воду для того, чтобы снизить риск заболевания простудными заболеваниями, которые способствуют распространению коронавируса. На сегодняшний день у нас должен был готов быть 23 661 дом, из которых 358 зданий - это специализированный жилищный фонд, то есть общежития. На сегодняшний день 100% этих домов готовы к эксплуатации в зимний период", - сказал он.

В ходе подготовки многоквартирных домов специалисты проверили техническое состояние всех инженерных систем, в том числе систем отопления, водоснабжения. Также они провели пробные испытания сетей и ремонт входных дверей.

Борщев отметил, что в городе решаются проблемы и с потенциально опасными кровлями, на которых образуются наледь и сосульки. На сегодняшний день по системе "холодного чердака" 900 кровель из запланированных на год 1 331 отремонтированы, остальная часть работ завершится к 1 октября. Также к 1 октября будут реализованы пилотные проекты по укладке греющего кабеля в 45 многоквартирных домах, в 20 домах такие работы уже завершены. По результатам специалисты выберут наиболее оптимальные типы кабеля и оценят эффективность подобного метода борьбы с наледью.

Технология "холодного чердака" предполагает восстановление систем теплоснабжения на чердаках. Специалисты обматывают трубы минеральной ватой, канализационная вытяжка выводится за пределы кровли, таким образом утепляются вентиляционные каналы, чтобы разница между наружной температурой и чердаком была не более четырех градусов.