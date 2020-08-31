Экспедиция на Таймыре исследовала маршруты для туристов в Арктике

КРАСНОЯРСК, 31 августа. /ТАСС/. Научно-исследовательская экспедиция, организованная по инициативе Агентства развития Норильска, изучила потенциально привлекательные маршруты на Таймыре на севере Красноярского края. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы администрации Таймырского района.

Экспедиция проводилась в рамках развития территорий туристско-рекреационного кластера "Арктический". Ее участники исследовали побережье Хатангского залива, который в настоящий момент является территорией стихийного туризма. Неорганизованные формы туризма не позволяют отследить количество гостей, оценить степень антропогенного воздействия и минимизировать негативное влияние на арктическую флору и фауну.

"Среди задач, стоящих перед участниками экспедиции, - исследование флоры и фауны территории, рельефа дна моря Лаптевых, Хатангского залива и озера Кунгасовах, сверка координат лежбищ моржей и миграции стад овцебыков. Полученные данные позволят проложить наиболее интересные и зрелищные туристические маршруты, но вместе с тем безопасные с точки зрения сохранения привычной формы обитания диких животных", - говорится в сообщении. Участники экспедиции отмечают, что потенциально популярным направлением может стать один из крупнейших метеоритных кратеров Попигай.

Поиск следов Великой Северной экспедиции

Также исследователи провели поиски следов Великой Северной экспедиции XVIII века. В 1740 году судно "Якутск" под командованием Харитона Лаптева вошла в Хатангский залив. До этого этим же маршрутом следовал отряд Василия Прончищева, который достиг мыса и вынужден лечь на обратный курс. В августе полярный исследователь умер, а в сентябре "Якутск" вошел в устье реки Оленёк, где через несколько дней скончалась и жена Прончищева - Татьяна, первая женщина - полярный исследователь.

В 1740 году судно, на котором находился экипаж Лаптева, оказалось сковано льдом. 47 членов экипажа были вынуждены пробираться на берег через льды и холодную воду. Команда Лаптева ожидала в землянках момента, когда замерзнут реки, и только через месяц моряки добрались до зимовья. По итогам экспедиции будет инициировано обращение в Русское географическое общество о переименовании бухты Марии Прончищевой в бухту Татьяны Прончищевой (настоящее имя жены полярного исследователя Василия Прончищева). Топонимическая ошибка случилась несколько столетий назад при расшифровке карт.

О кластере

В состав кластера "Арктический" войдут территории Норильска, Дудинки и плато Путорана. Планируется, что Норильск станет центром культурно- познавательного и промышленного туризма, Дудинка - событийного и этнографического, плато Путорана - экстремального и экологического.

Агентство развития Норильска создано администрацией города, компанией "Норникель" и благотворительным фондом Владимира Потанина в 2017 году для реализации общественных проектов, направленных на улучшение городской среды, создание условий для устойчивого социально-экономического развития.