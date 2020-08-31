Врио главы Коми попросил выделить федеральные средства на новый перинатальный центр

НОВО-ОГАРЕВО, 31 августа. /ТАСС/. Врио главы Республики Коми Владимир Уйба обратился к президенту с просьбой выделить федеральные средства на строительство нового перинатального центра. Власти готовы начать работы по уже готовому проекту, сообщил врио руководителя региона президенту РФ Владимиру Путину во время доклада в режиме видеоконференции.

"Я прошу включить сейчас финансирование нового перинатального центра. <…> Взяли уже повторно применяемый проект с учетом наших северных особенностей, тоже нашли место, готовы начать строить, если будет решение по финансированию", - сказал он.

Республиканский перинатальный центр сейчас расположен в Сыктывкаре, где проходит более 35% родов в регионе, однако здание не отвечает современным требованиям. Строительство нового медицинского объекта позволит снизить материнскую и младенческую смертности в республике, что способствует решению демографической проблемы, особенно актуальной для северного региона, уверен врио главы региона.

В обновлении нуждаются и другие объекты здравоохранения. По оценке Владимира Уйбы, износ зданий медицинских учреждений в регионе "катастрофический", большинство из них были построены в 1940-60-е годы, а в Усть-Цильме врачи работают в здании ЦРБ 1929 года постройки.

"Конечно, нужно принимать меры. И прошу выделить на это средства, потому что уже по предписанию надзорных органов, решению судов больницы закрыты, но поскольку помощь больше оказывать негде, мы вынуждены работать. Здесь нужна просто решительная помощь с вашей стороны", - сказал Уйба.