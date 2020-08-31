Роспотребнадзор рассказал о популяционном иммунитете к коронавирусу в регионах России

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Коллективный иммунитет россиян к коронавирусной инфекции по итогам первого этапа исследований Роспотребнадзора в 11 регионах превышает 20%. Максимальные уровни иммунитета был выявлены у детей дошкольного и раннего школьного возраста, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник.

"В рамках первого этапа в июне - августе обследовано более 71,8 тыс. человек в 26 субъектах Российской Федерации. По итогам исследования в 11 регионах уровень популяционного иммунитета составил более 20%, максимальные уровни коллективного иммунитета установлены у детей дошкольного (1-6 лет) и раннего школьного (7-13 лет) возраста; показатели для этих возрастных групп в 1,3-2,1 раза превышают средний уровень популяционного иммунитета в регионах", - говорится в сообщении.

Среди социальных работников наибольший уровень популяционного иммунитета был выявлен в сфере здравоохранения и образования. "Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора", - отметили в ведомстве.

Роспотребнадзор начинает в понедельник второй этап исследований уровня коллективного иммунитета россиян к коронавирусной инфекции, он пройдет в четырех субъектах России.

"Роспотребнадзор сообщает, что с 31 августа стартует второй этап исследовательского проекта по оценке уровня популяционного иммунитета к COVID-19 среди населения Российской Федерации. Второй этап начнется в четырех субъектах РФ: Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Тюменской области и Хабаровском крае, в дальнейшем этап будет распространен и на другие субъекты", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что результаты проекта необходимы для проведения эпидемиологического анализа, оценки и прогнозирования эпидситуации, выработки рекомендаций по противодействию коронавирусной инфекции.