Врио главы Коми попросил президента РФ поддержать проект инфекционного центра

НОВО-ОГАРЕВО, 31 августа. /ТАСС/. Власти Республики Коми подготовили проект строительства медицинского центра диагностики и лечения вирусных заболеваний на 200 коек и готовы приступить к его строительству. Об этом рассказал врио главы региона Владимир Уйба президенту России Владимиру Путину на встрече в режиме видеоконференции, попросив поддержать финансирование проекта из федерального бюджета.

"Мы сделали хороший проект. Он повторно применяемый. Взяли лучшие практики Москвы, Башкирии. Больничный комплекс, 200 коек с реанимационным, инфекционными блоками, блоками компьютерной томографии, лабораториями, операционными, общежитием на 540 мест, если вдруг придется вот также закрываться полностью и работать автономно. Общая стоимость достаточно большая, но она вся просчитана, ее можно еще раз отревизировать. Прошу поддержать этот проект, потому что площадку отвели, сети подвели, можно совершенно спокойно приступать уже к сборке этого госпиталя", - сказал Уйба.

По его словам, пандемия коронавируса выявила потребность в строительстве этого центра. "Мы все-таки ждем осень и вполне понимаем, что инфекция может еще дополнительно миксовать", - сказал Уйба, не озвучив стоимость проекта.

О борьбе с пандемией в целом

Говоря о ситуации с коронавирусной инфекцией в Коми, глава региона отметил, что работа системы здравоохранения в условиях пандемии налажена, коечный фонд составляет 1 472 койки, что втрое больше первоначального прогнозного объема. При этом 50% коек держат как резервные. В оснащении их оборудованием помогли правительство РФ, Минпромторг, Минздрав России, а также социально ориентированные компании - "Газпром", "Лукойл", "Роснефть", "Северсталь", "Монди СЛПК", "Лузалес" и многие другие. Была оказана помощь и специалистами от Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова (Санкт-Петербург), ФМБА России и Минздрава РФ, рассказал Уйба.

Он отметил, что значительную помощь Коми оказало правительство Москвы, передав республике новое медоборудование, экспресс-тесты, средства индивидуальной защиты и больничное оборудование. К маю в республике были развернуты четыре ПЦР-лаборатории против двух, которые были в апреле. Соответственно, количество тестируемых возросло в разы, что, по словам главы Коми, "позволило своевременно выявить заболевших и провести выписку пациентов без задержек". Совместно с Минздравом России переобучены более трех тысяч специалистов по программе дополнительного образования по борьбе с коронавирусной инфекцией, это врачи и средний персонал, отметил Уйба.

В Коми одними из первых в России открыли программу по реабилитации для пациентов, которые перенесли средние и тяжелые формы коронавирусной инфекции с использованием природных вод и грязей. С первых дней борьбы с коронавирусом Коми сопровождают три научные школы - Санкт-Петербургский университет имени Петра Великого, экономический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова и Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. Они сделали прогноз, осуществляли постоянный мониторинг и анализ принимаемых мер, сообщил Уйба.

Уйба был назначен врио главы Республики Коми 2 апреля после отставки губернатора Сергея Гапликова. С 22 января по 2 апреля 2020 года он занимал пост замглавы Минздрава РФ, а до этого с 2004 года возглавлял Федеральное медико-биологическое агентство России. Выборы главы Коми назначены на единый день голосования 13 сентября 2020 года.