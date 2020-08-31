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Пандемия COVID-19
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В Роспотребнадзоре сообщили, что выявленный в Индонезии штамм коронавируса не новый

Ранее газета The Star сообщила о том, что ученые Индонезии обнаружили в стране измененный штамм коронавируса

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Выявленный в Индонезии измененный штамм коронавируса, получивший в научных кругах название "Мутация D614G", не является новым, он широко распространен в мире, в том числе и в России. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Роспотребнадзора.

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"О мутации известно с февраля 2020 года, она является крайне распространенной в мире, в том числе в России, и, по данным ВОЗ, нет подтверждений, что мутация может приводить к изменению тяжести течения заболевания", - говорится в сообщении.

Ранее газета The Star сообщила о том, что ученые Индонезии обнаружили в стране измененный штамм нового коронавируса. Представители Всемирной организации здравоохранения ранее сообщали, что мутация была обнаружена еще в феврале, в частности в ранних образцах в Европе, Мексике, Бразилии, а также в китайском городе Ухане. Кроме того, две недели назад ученые подтвердили наличие измененного штамма и на Филиппинах.

Теги
ИндонезияРоссияПандемия COVID-19
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