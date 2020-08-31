Премьер-министр России поручил поддержать создание центра природопользования на Камчатке

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил поддержать создание в Камчатском крае научно-образовательного центра разработки и внедрения лучших практик экологичного и гармоничного развития человека и природы. Перечень поручений опубликован в понедельник на сайте кабмина.

"Ростуризму, Минприроды России совместно с Минобрнауки России, АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", иными заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями, правительством Камчатского края поддержать инициативу создания Международного научного центра нового времени на Камчатке (Центра разработки и внедрения лучших практик экологичного и гармоничного развития человека и природы)", - говорится в поручении.

Доложить о проделанной работе необходимо до 1 октября 2020 года.

Кроме того, глава правительства поручил АСИ, Минприроды, Минстрою, Минобрнауки и Ростуризму до 15 ноября представить предложения по кандидатурам для включения в состав попечительского совета научно-образовательного центра. В свою очередь, врио губернатора Камчатки Владимиру Солодову поручено до 14 декабря предоставить территорию под кампус научно-образовательного центра.

Еще одно поручение Мишустина по Камчатке касается реализации проекта "Школа защитников природы" на базе Кроноцкого государственного заповедника. Соответствующее поручение председатель правительства дал Минприроды, Минпросвещения, Ростуризму, Минвостокразвития, Минфину, Минкомсвязи вместе с правительством края и АСИ. Доложить в правительство о результатах нужно будет до 2 ноября 2020 года. Как ранее сообщал ТАСС, выпускники "Школы защитников природы" могут быть волонтерами на особо охраняемых природных территориях региона.