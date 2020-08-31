Дефицит учителей в Амурской области сократился почти в четыре раза за пять лет

БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 августа. /ТАСС/. Количество свободных ставок школьных учителей в Амурской области за пять лет сократилось почти в четыре раза. Свободными остаются только 56 вакансий, сообщил в понедельник в эфире телеканала ГТРК "Амур" губернатор Василий Орлов.

"Есть проблема с дефицитом учителей - на сегодня 56 ставок учителей вакантны. Но при этом надо сказать, что произошла хорошая динамика - пять лет назад дефицит был в 200 учителей. Ситуация значительно изменилась в лучшую сторону за счет программы "Земкий учитель", - сказал Орлов.

По словам губернатора, в 2020 году в Амурскую область по программе "Земский учитель" планировали приехать специалисты из 56 регионов страны, отбор прошли 47 педагогов. Всем им по программе полагаются подъемные в размере 2 млн рублей. Минимальный срок, который должен отработать "земский учитель" - пять лет.