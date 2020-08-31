{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Дефицит учителей в Амурской области сократился почти в четыре раза за пять лет

В 2020 году в область по программе "Земский учитель" планировали приехать специалисты из 56 регионов страны, отбор прошли 47 педагогов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 августа. /ТАСС/. Количество свободных ставок школьных учителей в Амурской области за пять лет сократилось почти в четыре раза. Свободными остаются только 56 вакансий, сообщил в понедельник в эфире телеканала ГТРК "Амур" губернатор Василий Орлов.

"Есть проблема с дефицитом учителей - на сегодня 56 ставок учителей вакантны. Но при этом надо сказать, что произошла хорошая динамика - пять лет назад дефицит был в 200 учителей. Ситуация значительно изменилась в лучшую сторону за счет программы "Земкий учитель", - сказал Орлов.

По словам губернатора, в 2020 году в Амурскую область по программе "Земский учитель" планировали приехать специалисты из 56 регионов страны, отбор прошли 47 педагогов. Всем им по программе полагаются подъемные в размере 2 млн рублей. Минимальный срок, который должен отработать "земский учитель" - пять лет.

Теги
РоссияАмурская область
Пандемия COVID-19
Перенесший коронавирус замгубернатора Ярославской области вышел на работу
Он получил повторный отрицательный тест на коронавирусную инфекцию
Читать полностью