Перенесший коронавирус замгубернатора Ярославской области вышел на работу

ЯРОСЛАВЛЬ, 31 августа. /ТАСС/. Заместитель губернатора Ярославской области Андрей Шабалин, ранее заразившийся коронавирусом, получил отрицательный тест на наличие вируса и вышел на работу. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Андрей Юрьевич Шабалин, заместитель губернатора Ярославской области, в субботу получил повторный отрицательный тест на коронавирусную инфекцию. В данный момент Андрей Юрьевич вышел на работу и приступил к очному исполнению должностных обязанностей. Близкие и родственники Андрея Юрьевича также здоровы," - говорится в сообщении.

Шабалин был госпитализирован 7 августа. Перед госпитализацией он находился в отпуске. Коронавирус был выявлен у одного из членов его семьи, узнав об этом, Шабалин сразу ушел на самоизоляцию. Он не контактировал с губернатором Дмитрием Мироновым после возвращения из отпуска.

17 августа Шабалин был переведен на амбулаторное лечение и начал работать дистанционно.

В Ярославской области с начала пандемии коронавирус выявлен у 7228 человек. Общее количество выздоровевших - 6407. Умерли 36 человек. За прошедшие сутки в области выявлено 40 случаев заражения коронавирусной инфекцией.