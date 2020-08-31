МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста СССР Владимира Андреева, который умер 29 августа на 91-м году жизни. Телеграмма опубликована на сайте Кремля .

"С глубоким прискорбием узнал о кончине Владимира Алексеевича Андреева. Владимир Алексеевич был выдающимся актером, человеком удивительного обаяния и душевной, творческой щедрости. Его уход - большая, невосполнимая потеря для театрального искусства и кинематографа, для всей отечественной культуры", - говорится в телеграмме.

Путин добавил, что светлая память об артисте навсегда сохранится в сердцах его близких, друзей, коллег и многочисленных учеников.

"Примите искренние слова поддержки и сочувствия в этот тяжелый для вас час", - обратился президент к родным и близким актера.