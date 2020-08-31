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Доплаты за классное руководство будут получать более 810 тыс. российских учителей

На эти цели из федерального бюджета выделят 73,5 млрд рублей

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Специальные выплаты за классное руководство с 1 сентября будут получать свыше 810 тыс. российских учителей, сообщила пресс-служба Минпросвещения в понедельник.

"На дополнительные выплаты классным руководителям будет ежегодно выделяться из федерального бюджета 73,5 млрд рублей. Получателями ежемесячной доплаты в размере не менее 5 тыс. рублей станут в общей сложности более 810 000 учителей", - говорится в сообщении.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что классным руководителям в школах надо с 1 сентября 2020 года ввести специальную доплату в размере не менее 5 тыс. рублей.

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