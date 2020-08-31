Вице-премьер Трутнев вернулся к работе после перенесенной коронавирусной инфекции

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, перенесший коронавирусную инфекцию, вернулся к работе в Белом доме. Об этом сообщил в понедельник журналистам помощник вице-премьера Тимур Чернышев.

В середине августа у Трутнева был выявлен коронавирус, в связи с чем он принял решение продолжить работу в дистанционном формате.

"Перед выходом на работу в здание правительства вице-премьер сделал анализы на наличие коронавирусной инфекции. Результаты трех тестов на COVID-19 отрицательные", - сказал Чернышев.

Согласно требованиям Роспотребнадзора, после выявления инфекции Трутнев должен был соблюдать режим самоизоляции. В частности, он не смог принять участие в рабочей поездке главы кабмина Михаила Мишустина на Дальний Восток.