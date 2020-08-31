Умер экс-президент Индии Пранаб Мукерджи

НЬЮ-ДЕЛИ, 31 августа. /ТАСС/. Бывший президент Индии Пранаб Кумар Мукерджи умер в понедельник в возрасте 84 лет. Об этом сообщил на своей странице в Twitter действующий президент страны Рам Натх Ковинд.

"С грустью узнал, что бывшего президента Пранаба Мукерджи больше нет. Его смерть - это конец эпохи. Исполин общественной жизни, он служил Матери Индии как истинный мудрец. Народ скорбит, потеряв одного из своих самых достойных сыновей. Мои соболезнования его семье, друзьям и всем гражданам", - написал президент Ковинд.