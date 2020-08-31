В кабмине не поддержали проект о праве частных клиник заготавливать донорскую кровь

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала законопроект члена комитета Госдумы по бюджету и налогам Владислава Резника ("Единая Россия") о праве частных медицинских клиник заготавливать и хранить донорскую кровь и ее компоненты. Проект отзыва кабмина, подготовленный комиссией, есть в распоряжении ТАСС.

Законопроект предполагает разрешить крупным негосударственным многопрофильным клиникам заготавливать и хранить донорскую кровь и ее компоненты, так как они обладают всем необходимым для этого оборудованием. Нововведение касается частных клиник, которые имеют лицензию на медицинскую деятельность в условиях круглосуточного стационара не менее чем по пяти профилям медицинской деятельности. Как сообщал Резник, для лечения пациентов с коронавирусом в России стали применять метод переливания донорской плазмы с антителами, однако доступность такой терапии ограничена, потому что заготовкой, хранением и передачей такой плазмы могут заниматься только государственные медучреждения.

Как отмечают в кабмине, международный опыт показывает, что для правового регулирования донорства крови и ее компонентов характерно закрепление исключительных прав по осуществлению деятельности в этой сфере за государством или специализированными общественными организациями. "Положения законопроекта создают возможность для многопрофильных медицинских организаций частной системы здравоохранения войти в состав службы крови и создают риски коммерциализации деятельности по заготовке и хранению крови и (или) ее компонентов", - отмечается в проекте отзыва правительства на законопроект.

Кроме того, подчеркивают в кабмине, в пояснительных материалах к законопроекту "отсутствует информация о влиянии проектируемых норм на деятельность лицензирующих органов, к сфере ведения которых относится осуществление лицензирования медицинской деятельности в части соответствующих работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность, а также на реализацию комплекса мероприятий, связанных с ведением базы данных донорства крови и ее компонентов". В связи с этим в правительстве не поддерживают законопроект депутата Резника.