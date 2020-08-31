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В зоне возможного подтопления в Приамурье находятся около 250 сел

Власти региона разрабатывают программу по перенаселению

БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 августа. /ТАСС/. Около 250 населенных пунктов в Амурской области расположены в зоне возможного затопления. Чтоб не подвергать жителей опасности, власти региона разрабатывают варианты переселения, сообщил в понедельник в эфире телеканала ГТРК "Амур" губернатор Василий Орлов.

"Работа по переселению долго не велась. В прошлом году после наводнения было решено определить зоны затопления, там нельзя будет строить жилые дома. В Амурской области около 247 населенных пунктов затапливаются. Сейчас документация изготавливается на десять наиболее пострадавших", - сказал Орлов.

Если пилотные проекты переселения будут одобрены, власти региона продолжат работу и по остальным населенным пунктам. "Нужно разрабатывать программу по переселению и при этом учитывать, что не все люди хотят переселяться", - отметил Орлов.

Из-за разлива рек регион ежегодно подсчитывает многомиллионные убытки.

Теги
РоссияАмурская областьОрлов, Василий Александрович
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