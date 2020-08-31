Мэр Краснодара госпитализирован с коронавирусом

КРАСНОДАР, 31 августа. /ТАСС/. Мэр Краснодара Евгений Первышов попал в больницу с коронавирусной инфекцией. Об этом Первышов рассказал в своем Telegram-канале.

"Госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Соблюдал масочный режим и социальную дистанцию, пользовался антисептиками - тем не менее где-то меня этот вирус подкараулил", - написал Первышов.

В пресс-службе администрации города ТАСС уточнили, что коронавирус протекает у мэра с сопутствующими симптомами, ввиду этого ему и потребовалась госпитализация. Степень тяжести его состояния пока не определена.