Памятник военным ветеринарам открыли на Дороге жизни в Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Памятник военным ветеринарам, которые лечили животных, задействованных в поставках грузов в блокадный Ленинград, открыт в понедельник в Романовке Всеволожского района Ленинградской области на месте, где в годы Великой Отечественной войны располагался передвижной ветеринарный лазарет. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, в церемонии открытия принял участие губернатор региона Александр Дрозденко.

"Ветеринарная служба сыграла большую роль в организации поставок продовольствия по Дороге жизни: первые обозы были конные, они перевозили грузы там, где тонкий лед не выдерживал вес грузовиков. Лошади и собаки доставляли в лазареты раненых. Ветеринары в осажденном Ленинграде обеспечивали санитарную безопасность города, и сами уходили на фронт, более 1200 студентов и преподавателей ушли воевать за Родину из ветеринарного института, и каждый из них внес свой вклад в Великую Победу", - передала пресс-служба слова Дрозденко на церемонии открытия.

Памятник на 14-м километре Дороги жизни выполнен в виде верстового столба и вписывается в стилистику мемориалов на этой трассе. Стела создана по эскизам и на средства ветеринаров региона. По инициативе сотрудников Госветслужбы Ленинградской области планируют установить еще несколько памятников военным ветеринарам, на которых будут отражены сюжеты о помощи животным в военное время.

В период с 1941 по 1945 год на территории Всеволожского района Ленинградской области для обеспечения деятельности Ленинградского фронта и Дороги жизни дислоцировался ветеринарный отдел Ленфронта, а также фронтовые и армейские (полевые) ветеринарные лазареты и фронтовой ветеринарный склад.