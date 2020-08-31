В Саратове проведут расследование в связи с затягиванием сроков ремонта цирка

САРАТОВ, 31 августа. /ТАСС/. Расследование в связи с затягиванием сроков реконструкции здания цирка, которая длится уже три года, проведут в Саратове. Об этом в понедельник сообщается на странице в Instagram, посвященной проектам спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина в Саратовской области, от которой он был избран в Госдуму.

Саратовский цирк является федеральным объектом, подчиняющимся Министерству культуры РФ. Цирк был закрыт на реконструкцию весной 2017 года. Ранее губернатор Саратовской области Валерий Радаев сообщал, что реконструкция цирка ведется уже несколько сезонов, "к сожалению, она сталкивалась с большими трудностями". Он уточнял, что реконструкция здания саратовского цирка должна завершиться до конца 2020 года.

"По поводу затяжного ремонта в цирке будет проведено расследование", - говорится в сообщении. Уточняется, что Володин посетил здание цирка и удивился, зачем там используют гранит, что "дает значительное удорожание объекта".

Саратовский цирк был основан цирковыми артистами братьями Никитиными. В октябре 1931 года состоялось открытие каменного здания цирка на ул. Чапаева. В программе на открытие нового цирка начал свою творческую деятельность клоун Карандаш (Михаил Румянцев), в Саратове он сформировался как артист-комик. Народный артист СССР Олег Попов дебютировал в Саратове в 1951 году как клоун.