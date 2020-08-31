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Пандемия COVID-19

В Роспотребнадзоре опровергли слухи о дистанционном обучении в школах с 20 сентября

В ведомстве отметили, что дистанционный формат рекомендуется только для факультативных занятий и только при наличии технической возможности

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Роспотребнадзор опроверг слухи о том, что с 20 сентября вновь введут строгие ограничительные меры и школы перейдут на дистанционный формат работы. Об этом говорится в ответах ведомства, опубликованных в понедельник в Telegram-канале стопкоронавирус.рф.

"Никаких планов по введению ограничительных мероприятий с 20 сентября нет, новый учебный год начнется в очном формате", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дистанционный формат рекомендован только для факультативных занятий и только при наличии технической возможности.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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