В Роспотребнадзоре опровергли слухи о дистанционном обучении в школах с 20 сентября

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Роспотребнадзор опроверг слухи о том, что с 20 сентября вновь введут строгие ограничительные меры и школы перейдут на дистанционный формат работы. Об этом говорится в ответах ведомства, опубликованных в понедельник в Telegram-канале стопкоронавирус.рф.

"Никаких планов по введению ограничительных мероприятий с 20 сентября нет, новый учебный год начнется в очном формате", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дистанционный формат рекомендован только для факультативных занятий и только при наличии технической возможности.