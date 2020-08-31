В Роспотребнадзоре заявили, что школьникам не обязательно носить маски на занятиях

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Маски для профилактики коронавирусной инфекции школьникам в новом учебном году носить не придется, это необязательное требование, говорится в ответах Роспотребнадзора, опубликованных в понедельник в Telegram-канале ресурса стопкоронавирус.рф.

"В требованиях Роспотребнадзора и Министерства просвещения нет рекомендаций о ношении масок детьми. В школе они спокойно могут находиться без масок во время урока и перемен, в столовых и на физкультуре", - говорится в сообщении.

В школах также организуют специальный график начала уроков, чтобы избежать максимального скопления детей. Приемы пищи и перемены у классов также будут организованы в разное время, чтобы дети успели поесть и отдохнуть.