Вузам Оренбургской области разрешили с 1 сентября приступить к очному обучению

ТАСС, 31 августа. Высшим и средним учебным заведениям Оренбургской области с 1 сентября разрешили начать очное обучение студентов, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе правительства региона.

"Вузы и сузы региона с 1 сентября 2020 смогут начать обучение с очным присутствием обучающихся при условии соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что действие указа губернатора о мерах по противодействию распространению в области коронавируса продлено до 14 сентября. Кроме того, Минкультуры Оренбургской области поручили проработать вопрос о возможности открытия театрального сезона на территории региона с 1 октября. Также разрешается проводить публичные слушания в муниципалитетах Оренбуржья.

По данным местных властей, в области зарегистрировано 9 944 случая заражения коронавирусом, выздоровели 8 635 пациентов, 76 человек умерли. Оренбуржье находится на первом этапе снятия ограничений. В регионе разрешили занятия спортом на улице, при условии совместных занятий не более двух человек. Работают некоторые предприятия сферы услуг, например, парикмахерские. Введен масочный режим в общественных местах, в транспорте. Работают все предприятия торговли, но с ограничением по количеству посетителей. С ограничениями работают летние кафе, открыты парки и скверы.

В новость внесены изменения (17:17 мск) - добавлены подробности.