На Камчатке создадут центр помощи детям с ограниченными возможностями на основе ГЧП

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил профильным министерствам и правительству Камчатского края проработать вопрос создания в регионе центра оказания помощи детям с ограниченными возможностями на основе государственно-частного партнерства (ГЧП). Соответствующее поручение опубликовано в понедельник на сайте кабмина.

"Минвостокразвития России, Минпросвещения России, Минздраву России, Минтруду России, Минфину России совместно с правительством Камчатского края и заинтересованными организациями проработать вопрос о создании в Камчатском крае на основе принципов государственно-частного партнерства центра для оказания помощи (услуг) детям-инвалидам, в том числе психологической, медицинской, социальной и иной помощи, и по результатам представить в правительство Российской Федерации согласованные предложения", - говорится в документе.

Установленный срок исполнения поручения - до 15 декабря 2020 года.