На здании ТАСС открыли памятную доску в честь подвига сотрудников агентства в годы ВОВ

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Памятная доска в честь профессионального подвига сотрудников ТАСС в годы Великой Отечественной войны открыта во вторник на здании штаб-квартиры агентства на Тверском бульваре в Москве.

В торжественной церемонии приняли участие пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, гендиректор ТАСС Сергей Михайлов, главный редактор агентства Михаил Петров. Почетными гостями церемонии стали председатель Ассоциации журналистов - ветеранов ТАСС Людмила Ермакова, фотожурналист ТАСС, личный фотограф генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева Владимир Мусаэльян, журналист-международник Всеволод Полонский и Анна Халдей, дочь знаменитого фотокорреспондента ТАСС Евгения Халдея.

"Это важное событие, потому что в этом году мы не ограничились одним только парадом или одним 9 мая. Это год 75-летия Победы, когда целый год вспоминаем подвиг советского народа, подвиг нашей страны, подвиг всех стран на пространстве бывшего Советского Союза, которые тогда с нами были в одном государстве, - сказал Песков. - Наверное, это огромная ответственность, огромная ноша и огромное счастье - быть рупором целой страны, такой как наша. Быть рупором борьбы не на жизнь, а на смерть, быть рупором пролитой крови, быть рупором освобождения Европы от фашизма и быть рупором великой Победы". По его словам, именно таким рупором было Совинформбюро, у истоков которого стоял ТАСС.

"Тогда, наверное, ТАСС был предтечей той контрпропаганды и пропаганды в хорошем смысле этого слова, которая сейчас правит миром. Сейчас уже с новым инструментарием, с новыми технологиями ТАСС также сохраняет лидирующие позиции, несет гордо знамя Совинформбюро, что, наверное, должно нравиться нашим уважаемым ветеранам. Вам - огромное, огромное спасибо за то, что вы помогли сохранить гордое знамя ТАСС, и огромное спасибо молодым сотрудникам агентства, которые продолжают это знамя нести и хранят его как зеницу ока", - заметил Песков.

Пример, который вдохновляет

Перед открытием памятной доски Песков встретился с коллективом ТАСС для поздравления со 116-летием агентства.

"Наши коллеги прошли всю войну и создали бесценную летопись этого героического времени. Их трудовой подвиг - это память сердца, которую бережно хранит каждый из нас. Открывая мемориальную доску в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, мы хотим показать, что главной ценностью ТАСС всегда были и остаются люди. Их самоотверженный труд - это пример, который вдохновляет сегодня всех нас и помогает преодолевать любые трудности", - сказал Михайлов.

Председатель Ассоциации журналистов - ветеранов ТАСС напомнила, что не менее 270 тассовцев были участниками Великой Отечественной войны: фронтовыми корреспондентами, репортерами, связистами, разведчиками. 17 человек погибли - среди них не только пишущие журналисты и фотографы, но и специалисты технических и вспомогательных служб. Их имена высечены на мемориале при входе в агентство.

Говоря о своей работе, архитектор Денис Бобылев заметил, что в композиции много символизма. "Ветка яблони, сопутствующая Победе, голубь как символ мира, знамя, письма, "Лейка", сумка офицерская, карандаши - все атрибуты, сопутствующие корреспондентам ТАСС. Мы делали много эскизов, остановились на этом", - рассказал он.

О мемориальной доске

В основу композиции мемориальной доски легли сюжеты известных снимков военных фотокорреспондентов ТАСС: "Комбат" Макса Альперта, "Знамя Победы над Рейхстагом" и "Парад Победы на Красной площади" Евгения Халдея. Важными художественными элементами стали карандаш, планшет и фотоаппарат Leica - главное "оружие" журналистов того времени. Надпись на мемориальной доске гласит: "1941-1945. Тассовцам за профессиональный подвиг в годы войны".

Памятная доска создана в Студии военных художников имени М. Б. Грекова, авторами стали архитектор Денис Бобылев и скульптор Кирилл Бобылев.

Последние несколько лет Денис и Кирилл Бобылевы тесно сотрудничали с известным скульптором, народным художником РФ Михаилом Переяславцем. Результатом этого творческого союза стал мемориальный комплекс памяти офицеров-подводников, погибших в Баренцевом море 1 июля 2019 года, а также аллея из скульптур на станции метро ЦСКА в Москве.