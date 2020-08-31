В школах Севастополя установят "умные" терминалы дезинфекции и термометрии

СЕВАСТОПОЛЬ, 31 августа. /ТАСС/. Школы Севастополя в период пандемии нового коронавируса планируют обеспечить "умными" терминалами, с помощью которых дети и учителя смогут дезинфицировать руки и измерять температуру тела в автоматическом режиме, сообщил журналистам в понедельник врио губернатора города Михаил Развожаев.

"Терминалы электронные, где ребенок может самостоятельно подойти, обработать руки дезинфицирующим средством, измерить температуру, а компьютер с ним в игровой форме это обсудит и пожелает удачного учебного дня. Приборы уже запущены в серийное производство. Я спросил Дениса Валентиновича (Мантурова, министра промышленности и торговли РФ), возможно ли в севастопольские такие поставить, и получил обещание, что в каждой севастопольской школе они будут", - сказал Развожаев.

Ранее сообщалось, что учебный год в школах и ссузах города начнется в очном режиме. Однако учреждения будут соблюдать усиленные меры противовирусной безопасности: уроки будут начинаться в разное время, чтобы развести детей на входе в школу, отменены перемены в привычном режиме и переходы из класса в класс, учителям рекомендовано находиться в масках и к 1 сентября все они должны были пройти тестирование на коронавирус.