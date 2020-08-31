Всероссийская акция "Спасибо, учитель" пройдет в соцсетях с 31 августа по 2 сентября

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. АНО "Национальные приоритеты" запускают к 1 сентября в социальных сетях Всероссийскую акцию "Спасибо, учитель". Акция пройдет с 31 августа по 2 сентября, сообщили в понедельник в пресс-службе организации.

Что изменится для школьников и их родителей в новом учебном году?

"АНО "Национальные приоритеты" к 1 сентября запускает в соцсетях акцию "Спасибо, учитель!". Ее цель - выразить благодарность преподавателям через личные истории и подчеркнуть их роль в нашей жизни. Практически у каждого был учитель, который не просто прививал знания, но и выступал в роли наставника, помог сформировать личные качества, пригодившиеся в жизни", - говорится в сообщении.

Для участия в акции необходимо рассказать про своего учителя, использовав хэштеги "больше чем учитель" и "образование в приоритете".

Нацпроект "Образование" рассчитан на период с 2019 до 2024 года. Его общий бюджет по стране составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.