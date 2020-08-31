Более 1 млн человек напишут в ноябре всероссийский экологический диктант

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Более одного миллиона человек примут участие во всероссийском экологическом диктанте, который пройдет 15-16 ноября. Об этом сообщил в понедельник глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.

"Экодиктант стартует во всех российских регионах 15 ноября - во Всемирный день вторичной переработки отходов. В этом году его напишут более миллиона человек - школьники, студенты, представители федеральных и региональных органов власти, сотрудники крупных компаний", - сказал Майоров, слова которого приводит пресс-служба Совета Федерации.

Он отметил, что диктант проводится при поддержке комитета СФ по природопользованию в рамках всероссийского календарного плана мероприятий по экологическому образованию детей и молодежи. По словам сенатора, проведение диктанта будет способствовать реализации национальных проектов "Экология" и "Образование", а также положений статьи 114 новой редакции Конституции РФ, в соответствии с которой правительство РФ создает условия для развития системы экологического образования граждан, воспитания экологической культуры.

"Экологическое просвещение населения, в особенности подрастающего поколения, приобретает сегодня особо важное значение. Это заставляет людей задуматься над экологическими проблемами, от решения которых зависит будущее нашей страны и всей планеты", - подчеркнул Майоров, который принял участие в пресс-конференции, посвященной подготовке к проведению диктанта.

В свою очередь сопредседатель федерального оргкомитета экодиктанта Наталья Соколова отметила, что благодаря участию в нем россияне глубже почувствуют свою личную ответственность за сохранение окружающей среды.

"Экодиктант пройдет 15-16 ноября, а также в онлайн-формате на интернет-портале экодиктант.рус. Портал начнет работу 1 октября. На нем будут размещены подробные видеоинструкции, а также полезные и познавательные материалы по вопросам раздельного сбора и переработки отходов, охраны водных ресурсов и атмосферного воздуха, пожарной безопасности в лесах, защиты исчезающих видов животных и растений и особо охраняемым природным территориям", - сообщила Соколова.