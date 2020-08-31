Путин выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента Индии Пранаба Мукерджи

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Раму Натху Ковинду и премьер-министру Индии Нарендре Моди в связи со смертью бывшего президента страны Пранаба Кумара Мукерджи. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной бывшего главы государства Пранаба Кумара Мукерджи. За годы работы на посту президента и других ответственных государственных должностях Пранаб Кумар Мукерджи снискал заслуженное уважение соотечественников и высокий международный авторитет. Как настоящий друг России он внес значительный личный вклад в укрепление отношений особо привилегированного стратегического партнерства между нашими странами", - отметил глава российского государства.

Кроме того, Путин попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким Мукерджи и всему народу Индии.

Бывший президент Индии Мукерджи умер в понедельник в возрасте 84 лет. Он был ветераном индийской политики и одним из самых уважаемых политических деятелей в стране. За время своей карьеры он занимал посты министра финансов, обороны и иностранных дел в нескольких кабинетах. Мукерджи был президентом Индии с 2012 по 2017 год.