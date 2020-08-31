Слухи о дистанционке в школах, советы к 1 сентября. Главное о коронавирусе за 31 августа

Россия
- Всего зафиксировано 995 319 случаев заражения, из них новых — 4993. За сутки умерли 83 человека, за весь период — 17 176.
- Число смертей из-за коронавируса в августе сократилось на 30,8%, а количество заражений — на 19% по сравнению с июлем.
- Школьники не обязаны носить маски на уроках, но Минздрав рекомендует рассказать детям о важности мер профилактики.
- Массовая вакцинация от коронавируса планируется после ноября-декабря.
- В Роспотребнадзоре опровергли слухи о дистанционном обучении в школах с 20 сентября.
- Кабмин проработает вопрос о дополнительной помощи отдельной группе медиков, работающих на участках, где койки для пациентов с коронавирусом выделены, но не используются.
- Родственники более 200 умерших из-за коронавируса медиков получили выплаты, на рассмотрении — еще около 500 случаев.
- В Роспотребнадзоре сообщили, что выявленный в Индонезии штамм коронавируса не новый.
Москва
- Всего зафиксировано 262 418 случаев заражения, из них новых — 685.
- В августе в столице выявили больше заразившихся коронавирусом, чем в июле.
- Всех работников сферы образования проверили на коронавирус.
- В департаменте здравоохранения рекомендуют выдержать месяц между вакцинациями от гриппа и коронавируса.
Мир
- Всего зафиксировано более 25,2 млн случаев заражения, умерли более 846 тыс. человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Индия вышла на третье место в мире по числу умерших из-за коронавируса. На территории страны зафиксировали 64 158 смертей пациентов с COVID-19.
- Южная Осетия с 15 сентября откроет границу с Россией.