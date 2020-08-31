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В Чебоксарах началось строительство школы

Она сможет принять 1650 учеников

ЧЕБОКСАРЫ, 31 августа. /ТАСС/. Строительство школы на 1650 учеников началось в микрорайоне "Садовый" в городе Чебоксары. Учебное заведение примет первых школьников в 2022 году. Об этом журналистам в понедельник сообщил врио главы республики Олег Николаев после церемонии закладки первого камня.

"Кроме этой школы также в плане на строительство у нас стоит учебное заведение в микрорайоне "Университет". В целом в течение пяти лет планируем построить 10 новых школ для учащихся Чувашии", - пояснил Николаев.

В четырехэтажном здании расположатся четыре функциональных блока с учебными кабинетами, несколько спортивных классов, актовый зал и бассейн. Кроме этого, планируется обустроить футбольное поле с искусственным покрытием, баскетбольную и волейбольную площадки, теннисный корт и беговые дорожки.

Врио главы республики также добавил, что перед правительством республики стоит задача в ближайшие два года убрать вторую смену во всех чебоксарских школах.

Теги
РоссияЧувашия
Пандемия COVID-19
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