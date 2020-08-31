Линейки для 2-10-х классов в Тверской области пройдут 1 сентября в разное время

ТАСС, 31 августа. Власти Тверской области предоставили возможность школам региона провести 1 сентября линейки для учеников 2-10-х классов с разницей во времени. Их организуют с соблюдением всех мер профилактики распространения коронавируса, сообщила в понедельник пресс-служба облправительства по итогам совещания у губернатора Игоря Рудени.

"Школы уже разработали индивидуальные графики проведения мероприятий ко Дню знаний: большая часть учреждений проведет линейки только для первых и одиннадцатых классов, для параллелей со второй по десятый классы по решению администраций школ могут быть проведены отдельные торжества, с разбросом по времени с 8:00 до 13:00", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

Ранее торжественные линейки в школах Тверской области планировали провести для начальных классов и с небольшой разницей во времени.

В Тверской области режим повышенной готовности из-за опасности распространения коронавируса введен с 17 марта. По данным регионального оперативного штаба на 31 августа, подтверждены 5 407 случаев заражения, из них 24 - за прошедшие сутки, 4 184 человека выздоровели, 193 - умерли.