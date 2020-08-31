Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 6 млн

ТАСС, 31 августа. Число людей, заразившихся коронавирусом нового типа в США, достигло в понедельник 6 002 615. Об этом свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса, который ведет их на основе информации федеральных и местных властей.

По его данным, всего в стране от последствий заболевания умерли 183 203 человека, выздоровели 2 153 939 инфицированных. Наибольшее число случаев заражения - 706 731 - выявлено в штате Калифорния. За ним следуют Техас (629 680 выявленных случаев), Флорида (623 471) и Нью-Йорк (434 100).

Согласно информации Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 25,2 млн человек, свыше 846 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 995 319 случаев заражения, выздоровели 809 387 человек, умерли 17 176.