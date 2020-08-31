В Татарстане прокуратура проверит данные об отказе ребенку-инвалиду в домашнем обучении

КАЗАНЬ, 31 августа. /ТАСС/. Бугульминская городская прокуратура (Татарстан) проверит опубликованную в СМИ информацию об отказе ребенку-инвалиду в домашнем обучении. Об этом в понедельник говорится в сообщении на сайте прокуратуры республики.

"Бугульминская городская прокуратура по поручению прокурора Татарстана Илдуса Нафикова начала проверку информации об отказе ребенку-инвалиду в домашнем обучении. Поводом для нее стали публикации в некоторых средствах массовой информации. <…> Прокуратура проведет необходимые проверочные мероприятия и при выявлении нарушений прав ребенка-инвалида примет исчерпывающие меры реагирования", - сообщает прокуратура Татарстана.

По данным СМИ, речь идет о девочке из Бугульмы с пороком сердца и злокачественной опухолью на глазах. В полтора года ребенок перенес операцию по удалению одного глаза, вскоре после химиотерапии девочке удалили второй глаз. Отмечается, что с 2019 года власти отказывают перевести ребенка на домашнее обучение. В итоге мать поехала в Казань, чтобы разобраться с этой проблемой, но вновь был получен отказ.

В бугульминском управлении образования женщине сказали, что она должна сама найти ребенку учителей и договориться со школой, после чего с ними начнут заниматься. При этом в Казани женщине сообщили, что Гороно Бугульмы должно было само провести всю эту работу. Теперь женщина обращается к президенту РФ с просьбой оказать ей помощь.